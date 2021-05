Sfuma il colpo in difesa per la Juventus: Diego Carlos verso il rinnovo con il Siviglia

Il Siviglia si assicura una continuità di progetto che permetterà alla squadra di Lopetegui di poter essere competitiva anche nella prossima stagione. Il club andaluso confermerà Ocampos e Diego Carlos, due dei pezzi da novanta del club che un anno fa vinse l’Europa League. Entrambi i giocatori sono molto vicini ai rispettivi rinnovi anche se le firme, con tutta probabilità, arriveranno a ridosso dell’inizio della nuova stagione.

Calciomercato Juventus, Diego Carlos verso il rinnovo col Siviglia

Il rinnovo di Diego Carlos, come riporta il sito spagnolo ‘Todofichajes’, è ad un passo: una notizia piuttosto negativa per la Juventus che da diverso tempo ha inserito il brasiliano nella lista delle prime scelte per sostituire Chiellini e Bonucci. Il classe ’93 ha mostrato, in questi anni al Siviglia, non solo una grande forza fisica, ma anche una buona tecnica, fondamentale per poter impostare anche da dietro.

Il Siviglia ha offerto un prolungamento con un adeguamento di stipendio e Diego Carlos avrebbe accettato l’offerta. Si spengono, quindi, le possibilità della Juventus di rinforzare il reparto difensivo con il brasiliano. La società bianconera dovrà, quindi cercare nuove alternative, per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore da affiancare a De Ligt.