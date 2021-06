Calciomercato Juventus, Ronaldo via a fine giugno | Scambio col PSG

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo: spunta la data dell’addio del campione portoghese, che andrebbe al PSG

La Juventus in questa sessione di mercato dovrà decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese non rientrerebbe nei piani del club e di Massimiliano Allegri, sia per una questione tecnica, sia per una questione d’ingaggio. I 31 milioni di euro a stagione sono ormai eccessivi per le casse della Juve, ecco perché Jorge Mendes e il giocatore stanno cercando una nuova sistemazione, che potrebbe essere il Paris Saint-Germain. Spunta la data del possibile addio del portoghese, che ha anche il contratto in scadenza nel 2022.

Juventus, scambio Ronaldo-Icardi. Ma spunta Draxler



Il Paris Saint-Germain potrebbe accogliere Cristiano Ronaldo già alla fine di giugno. Una trattativa che potrebbe andare in porto con uno scambio con Mauro Icardi, profilo da sempre apprezzato dalla Juventus. Già dai tempi dell’Inter, col giocatore che è approdato a Parigi in prestito con diritto di riscatto. Uno scambio che porterebbe vantaggio a entrambi i club, considerando che ‘Maurito‘ non è considerato un titolarissimo di Mauricio Pochettino. Uno scambio però non certo, anzi il giornalista di fede bianconera Luca Momblano, in diretta su Twitch, ha detto che “Più che con Icardi, lo scambio può farsi con Draxler“, fresco di rinnovo col Psg.