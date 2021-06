Calciomercato Juventus e Milan, colpo Dahoud | Le cifre

La Juventus e il Milan potrebbero sfidarsi per l’acquisto di Dahoud: il tedesco potrebbe lasciare il Borussia Dortmund

La Juventus e il Milan sono alla ricerca di un calciatore in grado di rinforzare il centrocampo. Il mercato può presentare diverse occasioni, soprattutto dall’estero. Una di queste è Mahmoud Dahoud, centrale del Borussia Dortmund in scadenza di contratto nel 2022. Il rinnovo tarda ad arrivare ed è per questo che, se la trattativa non dovesse andare in porto, il tedesco dovrà essere ceduto. E su di lui ci sono diversi club, anche perché negli ultimi anni si è affermato come un buon elemento malgrado non sia stato un titolarissimo del Dortmund.

Juventus e Milan, occasione Dahoud

Secondo quanto riferito da ‘Kicker‘, Dahoud è finito nel mirino di club spagnoli, inglesi e italiani. Tra questi, ci sarebbero anche Milan e Juventus. I rapporti tra il Borussia Dortmund e i bianconeri sono molto buoni. Il club tedesco lascerebbe andar via il giocatore per circa 15-18 milioni di euro. Una cifra congrua al reale valore di Dahoud, visto che si tratta di un classe ’96 che da diverso tempo gioca ad alti livelli. Una decisione definitiva sul suo rinnovo non è ancora stata presa.