Con l’addio di Paratici si apre un’altra era per la Juventus: con Leonardo potrebbe arrivare anche un rinforzo per la mediana

Ve ne abbiamo parlato proprio oggi: dopo l’addio di Fabio Paratici, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a fine giugno, la Juventus ha deciso di affidarsi a Federico Cherubini per il ruolo che ricopriva il piacentino, ma non è detta l’ultima parola. Infatti pare proprio che i bianconeri avrebbero messo gli occhi al direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, vecchia conoscenza della Serie A per aver vestito la maglia del Milan, e per aver mosso i primi passi come allenatori nella città meneghina, prima con i rossoneri e poi con l’Inter. Il brasiliano arrivando a Torino potrebbe portare con sé un suo pupillo, facendo un doppio sgarbo ai parigini per la prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Leonardo porta con sé il mediano | Beffa al PSG

Non solo le panchine, quindi. A continuare a muoversi e cambiare, in questa strana finestra di calciomercato, ci sono anche i dirigenti, ergo Leonardo. Il brasiliano, dal 2011 al Paris Saint-Germain, potrebbe lasciare la Francia per tornare in Italia, sponda Juventus. E assieme a lui, a Torino, potrebbe arrivare anche Leandro Paredes, mediano cresciuto nel Boca Juniors, anche lui vecchia conoscenza della nostra Serie A per aver vestito la maglia della Roma soprattutto.

L’argentino, classe 1994, arrivato in Europa per giocare nel Chievo Verona a vent’anni, è stato fortemente voluto dal ds al PSG, che lo ha acquistato per 40 milioni di euro dallo Zenit San Pietroburgo. Proprio per questo motivo, assieme a lui anche il mediano potrebbe tornare a calcare i campi della massima serie.

L’operazione, però, non è così semplice come si pensa. Il mediano, legato ai francesi da un contratto che scadrà nel 2023, costerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, l’ingaggio: l’ex giallorosso percepisce al momento 9 milioni di euro lordi a stagione, un costo che forse dalla Juventus non sono disposti a sobbarcarsi, ma sì ancora non è detto l’ultima parola, anche perché a centrocampo i bianconeri hanno proprio bisogno di forze fresche.