La Serie A cambia faccia e tante squadre hanno rivoluzionato i propri allenatori: la Sampdoria è a caccia dell’erede di Ranieri e Iachini si conferma una pista calda

La Serie A è il palcoscenico di una vera e propria rivoluzione tra gli allenatori. Diverse squadre hanno cambiato guida tecnica, stabilendo quasi un record: tra le prime otto classificate, ben sei club hanno visto modificare il proprio mister. La situazione d’incertezza ha riguardato quasi tutti, compresa la Sampdoria, che ha registrato l’addio di Claudio Ranieri ed è ancora alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Sampdoria, Iachini pista calda

Sono tanti i profili accostati alla Sampdoria, ma nelle ultime ore si caldeggia la pista Giuseppe Iachini. Il mister – la scorsa stagione alla Fiorentina – tiene aperte le voci: “Ogni volta che avviene un cambio sulla panchina doriana il mio nome inizia a circolare“, ha detto a ‘sampdorianews.net’. Poi ha aggiunto: “Una situazione dettata dal lavoro fatto anni fa in quei mesi a Genova e dal rapporto umano di affetto e stima con la piazza“.

L’allenatore ha seduto infatti sulla panchina doriana nel 2011/12 chiudendo con una media di 1,77 punti a partita. Ora, però, potrebbe aprirsi un secondo corso: “Per il sottoscritto è sempre una grande gioia tornare in città. La Sampdoria è una squadra speciale, non sarà mai come le altre per me. In questo momento non posso confermare né smentire l’interessamento, non dico niente…“.