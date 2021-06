Calciomercato Inter, Sarri vuole Emerson Palmieri | Le cifre

La Lazio con Maurizio Sarri vorrebbe mettere le mani su Emerson Palmieri, sul quale c’è forte l’interesse dell’Inter e della Juventus

La Lazio sta per ingaggiare Maurizio Sarri come nuovo allenatore, ma dovrà mettergli a disposizione validi rinforzi per il suo 4-3-3. La squadra biancoceleste è infatti costruita per giocare col 3-5-2 e dovrà intervenire prepotentemente sul mercato: così facendo, potrebbe intralciare i piani di altre big italiane, come per esempio Inter e Juventus, che hanno un obiettivo in comune. Si tratta di Emerson Palmieri, terzino sinistro italobrasiliano che Sarri ha già allenato al Chelsea, vincendo l’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea scambio con il Milan | Doppia ipotesi per l’attaccante

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Koeman teme un rilancio | I dettagli

Inter, Sarri vuole Emerson Palmieri

L’ingaggio di Emerson Palmieri è molto alto per gli standard della Lazio: dal Chelsea percepisce, infatti, 3.5-4 milioni di euro. Ma il giocatore per ritornare in Italia ed essere allenato da Sarri, sarebbe anche disposto a spalmare il proprio stipendio. La richiesta dei Blues è di circa 20 milioni di euro, che può scendere a 12-15 milioni vista la scadenza del contratto nel 2022. Il giocatore è seguito con attenzione dalla Juventus e soprattutto dall’Inter, alla ricerca di un rinforzo a sinistra già da quando c’era Conte.