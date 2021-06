Rodrigo de Paul al centro di varie voci di mercato in vista della prossima stagione: l’argentino manda messaggi chiari all’Udinese sul futuro

C’è la fila per Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino in forza all’Udinese è al centro di numerosissime voci di calciomercato, che vorrebbero un suo trasferimento in estate. Il classe ’94 ha disputato l’ennesima stagione a grandi livelli: ha accumulato, infatti, 38 gettoni stagionali conditi da 9 gol e 11 assist tra Serie A e Coppa Italia. Le sue prestazioni hanno attratto inevitabilmente l’interesse di vari top club europei. In terra nostrana si sono iscritte alla corsa Juventus, Milan, Inter, Napoli e occhio anche all’Atalanta, che ha disponibilità economica. Attenzione, però, alle piste estere, in particolar modo all’Atletico Madrid del connazionale Simeone. I ‘Colchoneros’ avrebbero puntato puntato con decisione l’opzione de Paul e di recente hanno anche avanzato una proposta tentando di inserire nell’affare il cartellino del difensore Neuhaus. Ipotesi che per ora non si è concretizzata.

Strappare l’ex Valencia ai friulani, però, non sarà affatto semplice. I bianconeri sono bottega cara: l’accordo del centrocampista è in scadenza a giugno 2024 e il presidente Pozzo chiede almeno 40 milioni di euro per la cessione. Ecco che le contropartite tecniche potrebbero rivelarsi fondamentali al fine di realizzare questo grandissimo colpo. Il giocatore, nel frattempo, ha rilasciato una lunga intervista al ‘The Guardian’ parlando del suo ruolo all’interno di una squadra e della propria Nazionale.

Calciomercato, dalla Nazionale al futuro: parla de Paul

“Sono come una ruota di scorta – sostiene de Paul -e spesso i giocatori importanti riposano grazie a me. Non ho problemi a metterla in questo modo. Tutto quello che devo fare per vestire la maglia dell’Argentina lo farò. Tutto arriva a tempo debito: c’è un momento preciso per entrare in area e segnare, uno per rompere le linee, uno per aiutare Messi a essere fresco o prendere il posto di Paredes“.

Il 27enne, poi, ha aggiunto un passaggio sul proprio futuro, che non lascia a molte interpretazioni: “Sono sempre stato molto sincero e molto chiaro con chi dovevo esserlo. Ho detto quello che pensavo, ciò che volevo. Ho 27 anni ormai. Non parlerò da nessun’altra parte, perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene”. Il centrocampista, in piena maturità calcistica, sembra quindi aver deciso di lasciare l’Udinese in estate e realizzare il grande passo nella propria carriera. Staremo a vedere chi si aggiudicherà il colpo.