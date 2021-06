Calciomercato Milan, Leao in Premier | Lo scambio con il Wolverhampton

L’agente di Leao, Mendes, avvia contatti per il trasferimento in Premier, per il Milan uno scambio al top con un esterno destro

Stamattina, dalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, tuonavano più o meno così: la prossima squadra di Rafael Leao, punta centrale della squadra di Stefano Pioli che quest’anno non ha contribuito alla causa rossonera come ci si sarebbe aspettati, potrebbe essere in Premier League nella prossima finestra di calciomercato. Nell’incontro avuto tra il suo procuratore, il super agente portoghese Jorge Mendes, con Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, le opzioni sul piatto erano proprio quelle di vederlo fare le valigie in direzione Gran Bretagna. Ovviamente, in mente ci sono degli obiettivi concreti da parte dei due dirigenti del Milan: uno scambio, per esempio, con un esterno destro. Ma vediamo meglio i dettagli.

Il Milan continua a perdere i suoi pezzi. Dopo Gianluigi Donnarumma, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza il 30 giugno ed è sempre più diretto verso la Francia, sponda Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, che potrebbe fare la stessa fine del portiere azzurro, anche Rafael Leao potrebbe salutare per la prossima stagione. Come dicevamo, nell’incontro tra Mendes, agente anche di Cristiano Ronaldo, e la dirigenza capitanata da Maldini e Massara, l’ipotesi più accreditata è quella di vedere il portoghese in Premier League, a seguito di un’importante offerta.

E qua sono i rossoneri che vogliono giocare a carte scoperte: valutato sui 25 milioni di euro, la punta centrale classe 1999 piace al Wolverhampton, che potrebbe garantirgli un buon ingaggio, ma che potrebbe anche mettere sul piatto l’esterno destro Adama Traore. Lo spagnolo, venticinque anni compiuti a gennaio, è valutato leggermente di più rispetto all’ex Lille, ma sarebbe solo una formalità riuscire a fare affari.

E quindi dopo Tomori (e Giroud, e forse Ziyech), arrivato direttamente dalla Premier League, il Milan potrebbe continuare la sua ricerca e le sue operazioni nella terra della regina. E Leao, insieme al suo procuratore, potrebbero trovare nuova linfa nel campionato inglese. Non ci resta che attendere.