Intrigo tra numeri dieci tra Atletico Madrid e Milan in chiave mercato con gli occhi puntati sempre su De Paul

Il Milan continua a lavorare sul mercato in cerca di un trequartista che possa alzare il livello tecnico della squadra e che possa legare il gioco tra centrocampo e attacco. il primo obiettivo rimane sempre Rodrigo De Paul, oggetto del desiderio di tutte le big di Serie A ma anche delle big europee. Il patron dell’Udinese, però, non si muove dalla richiesta minima di 40 milioni di euro, una cifra che limita le possibilità per le italiane.

Calciomercato Milan, l’Atletico tenta Calhanoglu

L’Atletico Madrid, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è una pretendente concreta al 10 argentino dell’Udinese ma nelle ultime ore sembra che i campioni di Spagna del ‘Cholo’ Simeone abbiano mostrato interesse anche per Hakan Calhanoglu che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e rappresenta un grande punto interrogativo per i rossoneri.

Potrebbe essere una mossa di disturbo da parte dell’Atletico nei confronti del Milan ma non è escluso un reale interesse degli spagnoli che, a quel punto, lascerebbero campo libero al club milanese per De Paul. Un incrocio tra trequartisti che prenderà forma dopo l’Europeo e la Coppa America.