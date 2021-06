La Juventus non vive un gran momento e pensa ai colpi per il futuro: concorrenza del Barcellona per il talento

Non è stata una stagione semplice quella vissuta dalla Juventus, che ora vuole provare a rilanciarsi in maniera definitiva per poter ambire al salto di qualità e tornare a competere sia in Serie A che in Champions League. Tra le mosse primarie c’è quella di puntare a rinforzare il centrocampo.

In mezzo al campo infatti ci sono state le difficoltà maggiori per la Juventus, per questo si pensa già a nomi importanti. Il primo della lista sembra essere Pogba, ma vista la difficoltà dell’operazione gli occhi potrebbero finire principalmente sul suo erede, ovvero Ryan Gravenberch.

Calciomercato Juventus, colpo Gravenberch: Koeman cerca lo sgambetto

Il calciatore classe 2002 è sicuramente uno dei centrocampisti più promettenti ed è anche il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia dell’Ajax, quando aveva 16 anni. È alto e forte fisicamente, ricorda molto il centrocampista ex Juventus.

I bianconeri ci stanno provando ma arrivare a lui è tutt’altro che semplice. Sulle tracce dell’olandese, infatti, ci sarebbe anche il Barcellona: secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il tecnico Koeman lo vorrebbe a tutti i costi. Resta però da convincere anche il presidente Laporta.

Qualora l’affare dovesse saltare, la Juventus sarebbe costretta a puntare tutto su un altro obiettivo per rinforzare il proprio centrocampo.