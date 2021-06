Attraverso un breve comunicato sul sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l’addio di Gennaro Gattuso: l’ex Napoli non sarà l’allenatore della squadra viola l’anno prossimo

Se n’era parlato nelle scorse ore, una possibilità che è diventata sempre più concreta e che poco fa ha visto l’ufficialità. Un divorzio a sorpresa, prima ancora che la stagione cominci. Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della Fiorentina. Il club di Commisso, attraverso una nota sul proprio portale ufficiale, ha di fatto annunciato la separazione dal tecnico ex Napoli e Milan, congedandolo e aprendo la caccia al sostituto di Gattuso per l’anno prossimo. Una decisione che dunque riapre i discorsi per la guida tecnica dei gigliati, con Gattuso nuovamente libero di scegliere la sua prossima squadra.

Calciomercato Fiorentina, addio Gattuso: il comunicato UFFICIALE

“ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Così la società di Rocco Commisso ha di fatto ufficializzato una decisione ventilata con forza nelle ultime ore. Di comune accordo, dunque, Gattuso e la Fiorentina si separano prima ancora di cominciare un percorso insieme: il club toscano è quindi adesso alla ricerca di un nuovo allenatore.

Una situazione paradossale, con divergenze evidentemente insanabili tra l’ormai ex tecnico viola ed il club di Rocco Commisso. Tra i possibili sostituti Rudi Garcia, Italiano (complicato liberarsi, però, dopo il rinnovo con lo Spezia) e Ranieri.