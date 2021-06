Calciomercato, offerta super per Locatelli | Sfida alla Juventus!

La Juventus potrebbe perdere Locatelli visto l’interesse del Borussia Dortmund per il giocatore: pronta l’offerta

L’Italia ieri ha battuto la Svizzera per quello che è stato il secondo 3-0 consecutivo della competizione, con la doppietta di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo ha prima sbloccato e poi chiuso il match, e ha attirato su di sé gli occhi dei top club europei. Già la Juventus aveva intenzione di mettere le mani sul giocatore, imbastendo una trattativa col Sassuolo per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Ma l’ex Milan potrebbe non vestire la maglia bianconera dalla prossima stagione. La concorrenza è folta e su di lui ci sarebbero anche gli interessi di club esteri.

Juventus, offerta da Dortmund per Locatelli

Una delle squadre interessate a Manuel Locatelli è il Borussia Dortmund, sempre attento allo sviluppo dei calciatori in rampa di lancio in giro per l’Europa. La doppietta contro la Svizzera è stata la consacrazione a livello internazionale di un giocatore che già col Sassuolo aveva fatto intravedere grandissime qualità. Per superare la concorrenza della Juventus, il club tedesco vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dan-Axel Zagadou. Il difensore centrale francese classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2022.

Oltre a Zagadou, il Borussia Dortmund offrirebbe anche un conguaglio economico di circa 15-20 milioni di euro. Una mossa che mette il Sassuolo nelle condizioni di riflettere sul futuro di Locatelli, e la Juventus alle strette visto che deve sbrigarsi.