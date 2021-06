Il futuro di Arturo Vidal sembrerebbe essere sempre più lontano dall’Inter: nuovo club trovato ma c’è l’ostacolo ingaggio

Arturo Vidal ha incantato tutti con la sua grinta e il suo talento con la maglia di grandi club come la Juventus, il Bayern Monaco e il Barcellona. Dal suo arrivo all’Inter però ha deluso le attese nerazzurre, con prestazioni opache ed errori inaspettati da un giocatore del suo calibro. In questa prima stagione con la maglia nerazzurra il centrocampista cileno ha collezionato 30 presenze tra tutte le competizioni giocate, mettendo a segno solamente 2 gol e 2 assist.

Numeri certamente inferiori rispetto a quelli delle stagioni passate e alle aspettative del club e dei tifosi. Così, vista anche la situazione finanziaria difficile nella società interista, il ‘guerriero’ potrebbe essere uno dei calciatori sacrificati in questa sessione estiva di calciomercato. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci il Club America, squadra messicana. Ma dalla Spagna arriva la notizia di un importante ostacolo per il suo trasferimento nella squadra di Solari.

Calciomercato Inter, Vidal può partire a zero: l’ostacolo maggiore è l’ingaggio

Sembra essere già ai titoli di coda l’esperienza interista di Arturo Vidal. Infatti il centrocampista cileno sembrerebbe uno dei calciatori pronti a essere sacrificati nella sessione estiva di calciomercato dall’Inter. Secondo quanto riportato dal sito ‘Todofichajes.com’, sulle tracce ci sarebbe il forte interesse del Club America, ma ci sarebbe un ostacolo importante. Infatti per il club messicano i 6 milioni d’ingaggio che percepisce il cileno sarebbero troppi.

L’Inter per lasciar partire il centrocampista sarebbe disposta a cederlo a parametro zero, però comunque sembrerebbe che Vidal al momento non abbia intenzione di abbassare le sue pretese. Dunque l’ingaggio potrebbe risultare un ostacolo più grande del previsto, anche se comunque sembrerebbe esserci ottimismo attorno alla trattativa.