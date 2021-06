Ultima giornata del girone per l’Italia, che si prepara ad affrontare il Galles. Arrivano le dichiarazioni di Mancini sul primo posto e la formazione

Quasi tutto pronto per la terza e ultima giornata del girone che vedrà domani impegnata l’Italia contro il Galles, a partire dalle ore 18. Gli azzurri sono già qualificati agli ottavi di finale ma dovranno pareggiare o vincere per ottenere anche la certezza del primo posto in questa prima fase.

Quest’oggi il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ in vista dell’impegno di domani. Ecco le sue parole: “Giocheremo come sempre, in modo offensivo. Alcuni giocatori sono stanchi, farò dei cambi. Verratti può giocare”.

Italia, Mancini: “Verratti può giocare, valuteremo se dall’inizio o a gara in corso. Vogliamo il primo posto”

Nessuno sconto dunque per gli azzurri che daranno il massimo anche nell’ultima gara: “Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa. Sarà difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora più caldo. Sarà la terza gara in 10 giorni – dice Mancini – e le prime due sono state dispendiose. Alcuni giocatori ovviamente sono più stanchi di altri e questo è forse l’unico momento per fare dei cambi”.

Su Verratti: “Non ha ovviamente la condizione fisica al 100% come possono avere altri, ma allo stesso tempo ha le qualità tecniche che possono sopperire a questa mancanza. Sì, può giocare, se dall’inizio o a gara in corso però lo vedremo”.

Su Chiesa: “Chiesa può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, anche punta esterna. Anche se il suo ruolo è esterno destro o sinistro, e lo fa benissimo”.