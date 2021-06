Lautaro Martinez, bomber dell’Inter di Simone Inzaghi, è una delle incognite di calciomercato della squadra nerazzurra: le ultime sul futuro del Toro

E’ l’Inter la vera e propria protagonista del calciomercato, in entrata ed in uscita, di questi roventi giorni che ci accompagnano all’inizio vero e proprio della finestra estiva dei trasferimenti. I nerazzurri hanno infatti, a sorpresa, piazzato il colpo Hakan Calhanoglu, che arriverà a zero dopo essersi svincolato con il Milan di Paolo Maldini, ma soprattutto stanno lavorando ad una grande plusvalenza che possa sanare la situazione economica della squadra. Il primo indiziato a lasciare Appiano Gentile è Achraf Hakimi, esterno destro marocchino nel mirino di PSG e Chelsea, ma attenzione anche a Lautaro Martinez. Il suo agente infatti, qualche giorno fa, ai microfoni di ‘Sport’ ha rilasciato queste dichiarazioni: “Non so cosa sia successo l’anno scorso con Lauti, mi ha detto che il suo ex agente gli aveva parlato del Barça, ma era tutto molto confuso. Il nostro compito ora è quello di capire il progetto dell’Inter e ascoltare le offerte che stanno arrivando. Rinnovo? Ce lo hanno offerto, ma per il momento stiamo bene così“.

Parole che rappresentano una situazione abbastanza delicata in casa nerazzurra legata al futuro di Lautaro Martinez che, nell’ultimo campionato italiano di Serie A, ha collezionato 17 gol e 10 assist in 38 apparizioni.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Tutti gli scenari

Lautaro Martinez ha un contratto con l’Inter fino al 2023. Il bomber argentino, che sembrava vicinissimo a rinnovare con i nerazzurri prima dell’arrivo della crisi economica dettata dalla pandemia, la scorsa estate è stato seguito con molta attenzione dal Barcellona che, però, ha già chiuso a parametro zero per l’arrivo di Memphis Depay.

Un altro club da tempo forte su Lautaro è il Real Madrid, ma anche per i Blancos è periodo di crisi e le richieste dell’Inter sono decisamente onerose: il giocatore viene valutato almeno 80 milioni di euro. Cifre altissime che lo rendono inaccessibile quasi a tutti i club. Inoltre, se dovesse essere proprio Hakimi il sacrificato, la Beneamata potrebbe anche decidere di blindare il giocatore rifiutando eventuali super offerte.