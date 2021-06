Repubblica-Ceca e Croazia-Scozia, ecco come sono andate le gare del terzo turno del girone D di Euro 2020. Sorpasso a sorpresa dei croati

A Londra e a Glasgow le gare di Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia. Gli inglesi, grazie al trionfo per 1-0, si piazzano primi in classifica e si qualificano per la fase ad eliminazione diretta di Euro 2020. Anche i croati si qualificano, grazie alle reti di Vlasic, Modric e Perisic, con cui hanno la meglio sulla Repubblica Ceca nella classifica del girone D. I cechi, invece, passano da migliore terza.

Tabellino Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia Scozia

REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA 0-1

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes (84′ Vydra); Masopust (64′ Hlozek), Darida (64′ Kral), Jankto (1′ st Sevcik); Schick (76′ Pekhart). A disp. Mandous, Koubek, Kaderabek, Brabec, Barak, Krmencik, Mateju. All. Silhavy.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (79′ Mings), Maguire, Shaw; Rice (1′ st Henderson), Phillips; Saka (84′ Sancho), Grealish (67′ Bellingham), Sterling (67′ Rashford); Kane. A disp. Ramsdale, Johnstone, Trippier, Coady, Calvert-Lewin, White, James. All. Southgate.

RETI: Sterling 12′

AMMONITI: Boril

CROAZIA-SCOZIA 3-1

RETI: 17′ Vlasic, 42′ McGregor, 62′ Modric, 77′ Perisic.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol (71′ Barisic); Kovacic, Brozovic; Perisic (80′ Rebic), Modric, Vlasic (75′ Ivanusec); Petkovic (70′ Kramaric). A disposizione: Badelj, Brekalo, Budimir, Caleta-Car, Kalinic, Pasalic, Sluga, Vrsaljko. Ct: Dalic.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley (33′ McKenna), Tierney; O’Donnell (83′ Patterson), Armstrong (70′ Fraser), McGinn, McGregor, Robertson; Dykes, Adams (83′ Nisbet). A disposizione: Christie, Cooper, Fleck, Forrest, Gallagher, Gordon, McLaughlin, Turnbull. Ct: Clarke.

AMMONITI: Lovren, McKenna.