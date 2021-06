Il Real Madrid guarda in casa Lazio: starebbe pensando all’assalto a Luis Alberto e avrebbe pronta un’offerta, doppio ko per il Milan

Momento complicato per il Milan. I rossoneri hanno dovuto dire addio anche a Hakan Calhanoglu. Il turco era molto stimato da Stefano Pioli e rappresentava un elemento chiave nell’undici titolare del tecnico. Una perdita pesante, quindi, dal punto di vista qualitativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Seconda cessione a parametro zero in meno di un mese dopo quella di Donnarumma, che ha già svolto le visite mediche con il PSG. A rincarare la dose c’è la scelta dell’ex Bayer Leverkusen, che andrà a potenziare i diretti rivali storici dell’Inter il prossimo anno. Il sostituto del giovane estremo difensore è già arrivato dal Lille e porta il nome di Maignan. Aumenta la curiosità a proposito del post Calhanoglu, con Maldini che sta sondando varie piste in sede di calciomercato.

Uno dei profili che piacciono maggiormente in questo senso è quello di Luis Alberto. Strappare alla Lazio il trequartista ex Liverpool, però, non sarà affatto semplice. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e il presidente biancoceleste Claudio Lotito chiede molto per il suo gioiello, autore di 9 gol e 4 assist nella stagione da poco terminata. La valutazione, infatti, si attesta intorno ai 60 milioni di euro. Per il classe ’92, poi, c’è da registrare una concorrenza folta e di primissimo spessore. A questo proposito, il Real Madrid di Ancelotti sarebbe fortemente interessato all’acquisto.

Calciomercato, pericolo Real per Luis Alberto: doppio ko Milan

I ‘Blancos’, dal canto loro, avrebbero già l’offerta pronta. Pare siano intenzionati a proporre ai capitolini il cartellino di Dani Ceballos, centrocampista di proprietà dei madrileni ed ora in prestito all’Arsenal fino al prossimo 30 giugno. Oltre al 24enne, il Real metterebbe sul piatto anche una parte cash da circa 25 milioni di euro.

Se l’affare andasse in porto, si tratterebbe di una doppia beffa per il Milan. I rossoneri, infatti, monitorano da tempo anche il profilo del giovane spagnolo in Premier League. Ceballos, non a caso, può giocare anche in posizione più avanzata sulla trequarti, il che lo rende un possibile buon rimpiazzo di Calhanoglu. Ancelotti ci prova per Luis Alberto e tenta il doppio ‘sgarbo’ al Milan, vi terremo aggiornati.