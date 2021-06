Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti e sarebbero stati avviati i dialoghi con il Chelsea per Michy Batshuayi, ma occhio all’Inter

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante in grado di sostituire Zlatan Ibrahimovic quando è infortunato. Lo svedese è molto importante per la squadra rossonera, ma spesso viene a mancare per via di problemi fisici che nell’ultima stagione ne hanno condizionato l’impiego. Il profilo numero uno che Maldini tiene sotto osservazione è Olivier Giroud, per il quale il Chelsea ha attivato l’opzione di rinnovo automatico fino al 2022. I Blues non vogliono liberarlo gratis e dunque il dt del Milan inizia a guardarsi intorno, prendendo in considerazione un altro centravanti di proprietà del Chelsea. Si tratta di Michy Batshuayi, tornato dal prestito dal Crystal Palace.

Milan e Inter, contatti per Batshuayi

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, il Milan ha avviato i contatti con il Chelsea per acquistare Michy Batshuayi in prestito. L’attaccante, impegnato con il Belgio a Euro 2020, ha segnato 2 gol e siglato 2 assist in 18 partite di Premier League. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e, per mandare in porto il prestito, dovrebbe prima rinnovare almeno di un altro anno coi Blues. Resta da capire come si svilupperà la vicenda e che fine farà Giroud, che ha già dato il suo sì a Paolo Maldini. Su Batshuayi, inoltre, potrebbe inserirsi l’Inter a caccia di un vice Lukaku. Il connazionale dell’attuale bomber interista è valutato intorno ai 10-12 milioni e potrebbe quindi arrivare, in caso di rinnovo unilaterale dell’attuale contratto di Batshuayi, in Serie A. Milan e Inter, puntano comunque al prestito del belga.