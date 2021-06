Il Milan potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi messi nel mirino: il terzino sembrerebbe essere destinato alla Premier League

Il Milan pianifica il calciomercato estivo mettendo nel mirino quei calciatori che potrebbero colmare le lacune presenti in rosa. Al momento la fascia sembrerebbe uno dei reparti da rinforzare, così i rossoneri si stanno guardando intorno. A finire nel mirino della società romanista da diverso tempo sembrerebbe essere il terzino del Barcellona, Junior Firpo. Lo spagnolo in questa stagione non è riuscito ad imporsi all’interno della squadra di Koeman e ha collezionato 18 presenze, mettendo a segno un gol e un assist.

Il terzino dunque sembrerebbe essere ai margini della società spagnola, ma a rovinare i piani al Milan potrebbe essere un club di Premier League, che sembrerebbe vicino a strappare il calciatore al Barcellona e portarlo in Inghilterra.

Calciomercato Milan, addio Firpo: vola al Leeds di Bielsa

Il Milan continua a osservare da tempo il terzino del Barcellona, Junior Firpo, che non è riuscito a ritagliarsi abbastanza spazio in questa stagione con Koeman in panchina. Il calciatore spagnolo dunque sembrerebbe uno degli elementi sacrificabili per il club blaugrana, ma per il Milan la strada sembrerebbe complicarsi.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Marca’, a inserirsi per Junior Firpo sembrerebbe essere il Leeds, che vorrebbe fortemente il terzino spagnolo e sembrerebbe vicino a raggiungere l’accordo. Infatti secondo il sito spagnolo il trasferimento del calciatore e la firma con il club guidato da Marcelo Bielsa potrebbe arrivare nella prossima settimana. Rischio beffa ormai molto vicino.