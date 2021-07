Calciomercato Inter, Perisic va via a zero | 'Sgarbo' di Mourinho

L’Inter lavora alle mosse da effettuare sul calciomercato, con un’attenzione particolare alle cessioni in questa fase. Un titolare è finito nei radar di José Mourinho alla Roma

L’Inter programma il futuro e inevitabilmente i piani da attuare anche in ottica calciomercato, alla ricerca dei profili più adatti a migliorare la rosa a diposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, in particolare, devono scontrarsi anche con le uscite: il futuro è tutto da stabilire, ma vedrà inevitabilmente delle perdite pesanti per il tecnico nerazzurro. Attenzione soprattutto alle corsie esterne, dove il futuro è piuttosto incerto. Achraf Hakimi, infatti, è sempre più vicino a lasciare la Beneamata e con direzione PSG. Il colpo è ormai fatto e priverà l’Inter di uno dei migliori interpreti del ruolo, decisivo nella vittoria dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo da Guardiola | Scambio alla pari

Allo stesso tempo, potrebbe non essere finita per quanto riguarda le cessioni in casa Inter. Un addio potrebbe arrivare sempre sugli esterni: stiamo parlando di Ivan Perisic. L’esterno croato ha uno stipendio importante e un contratto in scadenza a giugno 2022. L’Inter vorrebbe cederlo e liberarsi della spesa sui 5 milioni di euro, in modo da alleggerire anche il monte ingaggi. Il calciatore, però, sta valutando attentamente la prospettiva di lasciare i nerazzurri a parametro zero nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Hakimi e futuro Lautaro | L’annuncio di Marotta

Calciomercato Inter, addio Perisic: c’è la Roma di Mourinho

Il futuro di Ivan Perisic, quindi, resta in ballo e potrebbe portare a una clamorosa svolta in Serie A per il calciatore croato. L’ex Wolfsburg, infatti, è sempre più corteggiato da José Mourinho. Secondo quanto riporta ‘Il Giornale’, ci sarebbero già stati dei contatti per portare l’esterno alla Roma. Una prospettiva e uno sgarbo totale da parte dell’ex allenatore nerazzurro alla Beneamata: vedremo se davvero la pista decollerà a queste condizioni nel prossimo calciomercato.