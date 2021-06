Calciomercato Inter, addio Hakimi e futuro Lautaro | L’annuncio di Marotta

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’AD Beppe Marotta ha fatto chiarezza sul futuro di Lautaro Martinez e annunciato l’addio tra Hakimi e l’Inter

L’opening day del calciomercato, d’altronde, non poteva cominciare con un botto minore. Hakimi sarà un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain: ad annunciarlo è proprio l’AD nerazzurro, Beppe Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Siamo in dirittura di arrivo, sarà una cessione da 70 milioni di euro, compresi i bonus complessivi. Si tratta di un addio molto doloroso per noi, ma nel giro di 24 ore verrà completato tutto l’iter. Da AD, sono chiamato ad interpretare le linee guide della società in un momento così delicato. Questa cifra darà ossigeno alle casse del club”.

Sul futuro di Lautaro Martinez, invece, il plenipotenziario nerazzurro ha provato a rassicurare i tifosi dell’Inter: “Con lui, come con altri calciatori, abbiamo iniziato a discutere del rinnovo. Piccoli approcci, ma comunque abbiamo iniziato. Sappiamo bene, però, che non è un’impresa facile. Sono tempi complicati per tutti e dobbiamo difendere il patrimonio storico di un club come possiamo”.