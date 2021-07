Marotta pregusta il secondo scippo al Milan. Il tentativo dell’Inter sarebbe per l’immediato con offerta di scambio alla quale i rossoneri rilanciano in modo inaspettato

Donnarumma il primo, Calhanoglu il secondo… Kessie il terzo? Il rischio è concreto, perché la distanza con l’ivoriano e il suo agente sul fronte rinnovo resta ampia. Come noto la richiesta è di 6 milioni, mentre l’offerta raggiunge i 4,5 ma con alcuni bonus. Insomma balla circa un milione e mezzo, e se il Milan si impunterà – come nel caso del portiere e del turco – non andando oltre, ecco allora che il classe ’96 potrà davvero optare per l’addio doloroso (per i tifosi soprattutto) a parametro zero fra un anno. Per l’ex Atalanta si sarebbero già fatte avanti Juventus e Inter, in particolare i nerazzurri stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato. Marotta pregusta il secondo ‘scippo’ ai cugini dopo Calhanoglu, c’è chi dice che al centrocampista nativo di Ouragahio possa proporre in sostanza le cifre che chiede a Maldini e soci, ovvero gli ormai famosi 6 milioni a fronte di un contratto fino al 2026.

Nuovi rumores ipotizzano però un tentativo in anticipo da parte dell’Ad dell’Inter e del suo braccio destro Ausilio, vale a dire proprio in questa sessione di mercato per provare a regalare subito a Inzaghi un rinforzo di assoluto spessore per la mediana. Tentativo sulla base di uno scambio secco, considerato che la società di viale della Liberazione non ha la possibilità di presentare un’offerta cash nonostante la cessione di Hakimi al Psg. Scambio con chi? Il prescelto sarebbe Stefani Sensi, ‘soffiato’ al Milan due anni fa e ora, vista la fragilità fisica, non certo una prima scelta di Inzaghi. Un ‘baratto’ del genere sarebbe inaccettabile per i rossoneri, che potrebbero però rilanciare chiedendo Marcelo Brozovic.

Calciomercato Inter, Brozovic non si tocca: Marotta vuole chiudere la pratica rinnovo

Anche il contratto del croato scade fra un anno e anche con lui ci sono difficoltà sul fronte rinnovo. Il tutto alla pari, per circa 40-45 milioni di euro con annesse plusvalenze. A meno di sorprese, però, l’Inter non acconsentirebbe a tale operazione, poiché ritiene Brozovic un elemento cardine della squadra. Dopo le vacanze post-Euro2020, Marotta ha intenzione di sedersi ad un tavolo con l’entourage del croato per cercare un accordo per il rinnovo. Possibile offerta alle cifre di Calhanoglu, quindi da 5 milioni a stagione.

