Isco sembra destinato a lasciare il Real in estate e il Milan è attento alla sua situazione: ritorno di fiamma e offerta per lo spagnolo

Inizio di calciomercato a dir poco travagliato per il Milan. I rossoneri sono stati senza dubbio la squadra più attiva fino a questo momento, ma l’animo dei tifosi è stato messo a dura prova da un doppio addio molto pesante. Sono stati fatti parecchi tentativi per trattenere Donnarumma e Calhanoglu, ma alla fine entrambi – a distanza di pochi giorni – hanno salutato il club milanese a parametro zero. Una perdita più che consistente dal punto di vista economico, con il tecnico Stefano Pioli che si è visto costretto a rinunciare a due pilastri della rosa. Oltre al danno anche la beffa, visto che il trequartista turco sarà il ‘nuovo’ Luis Alberto di Simone Inzaghi all’Inter.

Ora tocca a Maldini: il direttore tecnico si è già assicurato il sostituto del giovane estremo difensore italiano, prendendo Maignan dal Lille. Per il rimpiazzo dell’ex Bayer Leverkusen, invece , ci vorrà più tempo, ma la caccia prosegue. La società si sta guardando attorno e cerca un profilo di elevato spessore, che possa dare le giuste garanzie tecnico-tattiche anche in Champions. In questo senso, continua a circolare il nome di Isco in orbita rossonera. Lo spagnolo in forza al Real Madrid non rientra più nei piani dei ‘Blancos’ e la voglia di cambiare aria da parte del calciatore è forte e reale. Occhio, però, al possibile ritorno di fiamma per il classe ’92.

Calciomercato Milan, allarme Isco: ritorno di fiamma e offerta

Allarme Isco per il Milan. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, ci sarebbe un ritorno di fiamma del Siviglia di Lopetegui. E non è tutto: gli andalusi avrebbero già pronta un’offerta per l’ex Malaga. Pare siano disposti a garantirgli un contratto fino al 2025 da 3 milioni di euro netti a stagione, quindi 12 milioni di euro totali. Per i rossoneri superare queste cifre non sarà semplice e il trequartista, inoltre, preferirebbe rimanere in Spagna.

Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, il club di Ancelotti al momento chiede – nonostante la scadenza dell’attuale accordo sia prevista per giugno 2022 – ben 20 milioni di euro. Ma è probabile che le pretese scenderanno, considerando la reciproca volontà di separarsi. Isco vede la permanenza nella Liga nel suo futuro e il Milan si allontana.