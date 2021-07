Asse caldo in ottica calciomercato tra Milan e Real Madrid: i rossoneri preparano un doppio colpo complessivo da circa 69 milioni di Euro

Il Milan si candida ad un ruolo da protagonista nella sessione estiva di calciomercato. Le operazioni in casa rossonera sono già iniziate, sia in uscita (vedi Donnarumma e Calhanoglu) che in entrata. Il club ha infatti riscattato Tomori e provveduto all’acquisto di Maignan per la porta. Il lavoro non è di certo finito qui e la dirigenza valuta le prossime mosse, con un ‘doppio’ colpo che potrebbe arrivare a centrocampo.

Tra le priorità del Milan, infatti, c’è la volontà di trovare un degno erede ad Hakan Calhanoglu, andato all’Inter a parametro zero. Sono diversi i nomi accostati ai rossoneri, ma nelle ultime ore c’è chi ha preso la precedenza. Il riferimento è a Isco, in uscita dal Real Madrid e vicino all’arrivo in Serie A. Come riporta ‘Tuttosport’, ci sarebbero stati i primi sondaggi con il club spagnolo, dai quali però sembrerebbe essere emerso che i ‘Blancos’ vorrebbero monetizzare dalla sua cessione.

Il centrocampista del Real Madrid, classe 1992, ha ancora un anno di contratto con gli spagnoli, ma non rientra nei progetti tecnici di Carlo Ancelotti. Un’operazione importante per un giocatore dalle indiscusse qualità tecniche ed in cerca di riscatto dopo una stagione chiusa senza reti in Liga nonostante 25 presenze. L’intesa con gli spagnoli potrebbe essere favorita da un’altra operazione in via di definizione.

Calciomercato Milan, maxi affare con il Real Madrid

Il Milan si prepara infatti a riscattare Brahim Diaz, convinto dai quattro gol e assist confezionati in 27 presenze nell’ultima Serie A. Di anni 21, lo spagnolo si è guadagnato la fiducia di mister Pioli, dell’ambiente e vorrebbe restare rossonero. Il costo dell’operazione è di 49 milioni di Euro, 22 per il riscatto e 27 per il contro riscatto. A questi andrebbero aggiunti i 20 richiesti per Isco, con il totale della doppia manovra che ammonterebbe a 69 milioni complessivi. Milan e Real Madrid proseguono i colloqui in attesa della fumata bianca.