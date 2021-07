Il futuro dell’Inter si gioca anche sul calciomercato. Dopo la cessione di Achraf Hakimi, è anche tempo di acquisti. Lo scambio in Serie A potrebbe portare un grande colpo per Inzaghi

L’Inter è pronta a scandagliare il calciomercato, alla ricerca dei profili giusti da regalare a Simone Inzaghi per rinforzare i nerazzurri. L’ultima stagione, trascorsa da solo poche settimane, si è configurata come trionfale per il club nerazzurro, con la conquista dello scudetto. Da allora, però, tante cose sono cambiate e non ci riferiamo solo alla panchina di Antonio Conte. Le necessità economiche, infatti, hanno fatto sì che l’Inter dovesse cedere uno dei grandi protagonisti della cavalcata nerazzurra. Stiamo parlando di Achraf Hakimi, laterale passato al PSG per quasi 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte può tornare ad allenare: ecco dove

Ora, però, dopo l’importante cessione, per i nerazzurri è tempo anche di acquisti. La Beneamata potrebbe fiondarsi in Serie A per arrivare all’erede di Hakimi. Un’importante pista, infatti, potrebbe prendere piede nelle prossime settimane e dare una svolta al mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri guardano in casa Atalanta, dove un calciatore potrebbe essere particolarmente utile alla causa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Super scambio in Premier

Calciomercato Inter, Hateboer come erede di Hakimi: la pista si riscalda con lo scambio

L’Inter potrebbe virare su Hans Hateboer: la pista prende sempre più corpo ed è sempre più calda per sostituire Hakimi. Il calciatore dell’Atalanta ha fatto molto bene nelle sue ultime stagioni a Bergamo e ha una valutazione sui 25 milioni di euro. I nerazzurri proveranno ad abbassarla, inserendo calciatori giovani, ma importanti, nella trattativa. Si tratta di Lorenzo Pirola e Lucien Agoume. Marotta vorrebbe chiudere la trattativa alla pari, mentre l’Atalanta sarebbe disposta a cedere Hateboer anche con una parte cash da 8-10 milioni di euro.