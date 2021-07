Ennesima possibile beffa in casa Milan: salta lo scambio con la big d’Italia, ancora una delusione. Il top player della Serie A non arriva

Novità importanti in casa Milan. La società rossonera starebbe al lavoro per arrivare ad obiettivo di mercato di primissimo piano per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Tanti i profili monitorati dalla dirigenza milanese, che vuole incrementare il tasso tecnico della formazione dopo i primi innesti di valore. Con il ritorno in Champions League, lo stesso Milan vuole regalare colpi entusiasmante all’allenatore emiliano, uno degli artefici in assoluto della cavalcata entusiasmante della scorsa stagione.

Calciomercato Milan, Ilicic non arriverà: il no allo scambio

Uno dei nomi accostati con insistenza al Milan è quello del talentuoso giocatore sloveno dell’Atalanta, Josip Ilicic, autore di una stagione da urlo proprio con i bergamaschi. Sotto la gestione di Gasperini il suo potenziale è stato espresso in maniera assoluto attirando così le sirene delle big d’Italia e non solo.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Ilicic è legato contrattualmente al club bergamasco fino al 2024 e così Percassi può dormire sogni tranquilli. Nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato al Milan con un possibile scambio con il giovane centrocampista Tommaso Pobega, che è stata una delle sorprese del campionato di Serie A con la maglia dello Spezia. Al momento la situazione è ferma in attesa dei vari ritiri delle compagini d’Italia: lo scambio potrebbe saltare con lo sloveno che potrebbe restare a Bergamo.

Solamente in caso di offerta folle da parte del Milan, l’Atalanta lo lascerebbe partire in vista della prossima stagione. Il club bergamasco non avrebbe intenzione comunque di cederlo ad una diretta concorrente in Italia.