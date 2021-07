Il Napoli pensa al calciomercato, ma deve rivedere le sue strategie in difesa: Maksimovic rifiuta il trasferimento al Betis Siviglia e si prepara alla firma

Il Napoli pianifica le mosse di calciomercato, consapevole che nella prossima stagione la qualificazione in Champions League non possa più essere mancata. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea ha ridato entusiasmo ad una piazza che ora aspetta i primi colpi. Tante le situazioni aperte in casa azzurra, dal rinnovo di Lorenzo Insigne ad altri importanti titolari in scadenza.

Tra questi ci sono da registrare novità per quanto concerne Nikola Maksimovic. Il serbo, classe 1991, si è svincolato a fine giugno, pronto a lasciare il Napoli dopo una stagione da seconda scelta: appena 17 le presenze in Serie A e la voglia di provare nuove avventure. Il giocatore – che piace a Lazio e Fiorentina – aveva offerte anche dalla Spagna, ma sembra aver preso una decisione sorprendente.

Calciomercato Napoli, svolta Maksimovic

Secondo quanto riporta ‘todofichajes.com’, Maksimovic si prepara a restare al Napoli e a firmare un nuovo contratto con il club partenopeo. Una scelta che lo ha portato anche a rifiutare la proposta del Betis Siviglia, che era pronto a tesserarlo. Il serbo vuole giocarsi le sue chance in Serie A con un nuovo allenatore come Spalletti, tanto che è disposto a ridursi anche l’ingaggio pur di convincere il club a farlo restare. Una mossa a sorpresa che potrebbe cambiare le priorità di calciomercato in casa Napoli.