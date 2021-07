Calciomercato Inter, dopo Hakimi un altro big lascerà i nerazzurri: ma l’addio potrebbe essere utile per due rinforzi di livello in Serie A

Quello di Hakimi potrebbe non essere l’unico addio eccellente in casa Inter. L’esterno marocchino ha salutato i nerazzurri con destinazione Psg. L’idea del club, almeno inizialmente, era quella di limitare le cessioni top soltanto a quella del laterale, mantenendo tutti gli altri big in rosa a disposizione di Inzaghi. Il forcing continuo proveniente dalla Premier League, però, potrebbe spingere Marotta a rivedere i suoi piani e a sfruttare l’incasso per un doppio rinforzo molto interessante.

Calciomercato Inter, dall’addio di Bastoni quasi 60 milioni: i due acquisti

Il partente potrebbe essere Alessandro Bastoni. Per il difensore centrale, lanciato da Conte ad altissimi livelli, sta spingendo forte il Manchester City. Guardiola stravede per lui e gli inglesi potrebbero anche accontentare la richiesta nerazzurra, tra i 55 e i 60 milioni di euro.

A quel punto, partirebbe il doppio assalto all’Atalanta. Il rimpiazzo per la difesa sarebbe Rafael Toloi, ideale per giocare nella difesa a tre. Dai bergamaschi, potrebbe anche arrivare l’erede di Hakimi, individuato in Hans Hateboer. Per il doppio colpo, potrebbero essere sufficienti 40 milioni di euro, con l’Inter che dunque conserverebbe anche qualcosa.