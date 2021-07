Il Milan prosegue la caccia all’erede di Hakan Calhanoglu: sorpresa dal Belgio, occhi sul giovane talento

Il Milan è tra i club che si stanno muovendo maggiormente durante la sessione estiva di calciomercato. Dagli addii di Dalot, rientrato allo United dopo il prestito in rossonero, fino alle controverse e discusse separazioni a zero da Donnarumma e Calhanoglu. In tal senso, proprio per rimpiazzare il talento turco finito all’Inter, il club di via Aldo Rossi starebbe guardando in lungo e in largo, con un nome a sorpresa sul taccuino di Maldini e Massara. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la società di Elliott avrebbe posto nel mirino uno dei gioielli del calcio belga sul taccuino di numerosi club sparsi per l’Europa. Si tratta di Charles De Ketelaere, trequartista del Brugge che a 20 anni è considerato uno dei più promettenti talenti del panorama europeo.

Calciomercato Milan, occhi su De Ketelaere

In scadenza con il club belga nel giugno 2023, il classe 2001 è considerato il ‘nuovo De Bruyne’. Un paragone pesante che nonostante la giovane età fa impennare la valutazione fatta dal Brugge fino a 25 milioni di euro.

Tanti per il gioiellino che il club belga può decidere di far partire nelle prossime settimane. De Ketelaere rientra nei parametri del Milan che cerca calciatori giovani e di prospettiva, dai costi d’ingaggio contenuti.

Situazione dunque in divenire con il trequartista 20enne che nell’ultima stagione ha collezionato 46 presenze con 5 reti e ben 8 assist vincenti: il Milan resta alla finestra.