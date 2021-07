Il Milan punta a rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione: Maldini fa sul serio per l’azzurro, offerta pronta

Il Milan è stata senza dubbio la società più attiva in questa prima fase di calciomercato. L’animo dei tifosi rossoneri, però, è stato messo a dura prova dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu. Due elementi imprescindibili nello scacchiere di mister Pioli, resi ancora più dolorosi dalla doppia perdita a parametro zero. Il trequartista turco, peraltro, diventerà il ‘nuovo’ Luis Alberto di Inzaghi all’Inter. Prosegue la caccia al sostituto dell’ex Bayer Leverkusen, con il direttore tecnico Maldini che intanto pare aver raggiunto la fumata bianca per l’arrivo di Giroud dal Chelsea.

Potrebbe, però, non essere l’unico colpo del ‘Diavolo’ per il reparto offensivo. Ai lombardi, infatti, piace molto Berardi, attaccante del Sassuolo. Il classe ’94 viene da una stagione di primo spessore, con 17 gol e 8 assist realizzati in 30 partite nell’ultima Serie A. Mancini gli ha dato l’occasione di mettere in mostra le proprio doti con l’Italia a Euro 2020, venendo impiegato spesso dal CT e riuscendo addirittura ad arrivare fino in fondo nella competizione. Non ha brillato, ma ha risposto sempre presente. Il Milan fa sul serio per l’esterno azzurro e avrebbe già pronta un’offerta da presentare a breve al club emiliano.

Calciomercato Milan, Maldini punta Berardi: offerta in arrivo

Si riscalda la pista Berardi. L’attaccante, nonché capitano, dei neroverdi è uno dei nomi presenti nella lista dei desideri del Milan. Si tratta di una pedina duttile, le cui caratteristiche si sposerebbero alla perfezione con il 4-2-3-1 utilizzato da Pioli. L’interesse è serio e concreto – già da tempo – e a breve i lombardi potrebbero tentare un vero e proprio assalto.

Avrebbero, infatti, già pronta un’offerta da avanzare al Sassuolo. Pare siano disposti a proporre una sostanziosa parte cash da 17-18 milioni di euro, aggiungendo il cartellino di Pobega a titolo definitivo – rientrato da poco a Milano dopo l’esperienza più che positiva allo Spezia di Italiano e valutato intorno ai 10 milioni di euro – e quello di Daniel Maldini in prestito. La scadenza del contratto dell’ex Juventus, inoltre, è prevista per giugno 2024. Il Milan fa sul serio per Berardi e ha pronta l’offerta, staremo a vedere.