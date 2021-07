L’Italia è campione d’Europa dopo aver battuto in finale l’Inghilterra ai rigori: decisivo Donnarumma. Gol di Shaw e Bonucci nei tempi regolamentari

Il sogno è diventato realtà. L’Italia è campione d’Europa dopo un percorso straordinario e ricco di emozioni. Il coronamento di un’avventura arriva nel teatro del calcio, a Wembley, contro i padroni di casa dell’Inghilterra: vittoria ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. A sbloccare il match una rete di Shaw in avvio, poi una prima frazione in sofferenza, ma dove non si è persa lucidità.

L’Italia è venuta fuori nella ripresa e – dopo un paio d’occasioni sciupate da Berardi e Emerson – è Bonucci a trovare il pareggio decidendo una mischia in area. Gli Azzurri hanno poi controllato la gara, rischiando anche di vincerla, ma si è lo stesso arrivati ai calci di rigore dove Donnarumma si è eretto ad eroe con due rigori parati.

Italia-Inghilterra: il tabellino e Donnarumma decisivo

Italia-Inghilterra 1-1: 2 Shaw, 67′ Bonucci

Rigori

1 – Berardi GOL – Kane GOL

2 – Belotti X – Maguire GOL

3 – Bonucci GOL – Rashford X

4 – Bernardeschi GOL – Sancho X

5 – Jorginho X – Saka X