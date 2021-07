Il calciomercato Inter si intreccia con quello della Roma di Mourinho e dell’Arsenal di Arteta. Da Xhaka a Brozovic fino a un Nazionale azzurro: ecco tutti i dettagli

Non nascondiamo la polvere sotto al tappeto, Marcelo Brozovic è per l’Inter un ‘caso’ molto spinoso. Il croato è in scadenza a giugno 2022 e, come Kessie sull’altra sponda del Naviglio, vuole 6 milioni di euro per rinnovare. Uguale a quanto chiede il connazionale Perisic, ecco perché è complicato da cedere e quasi il doppio rispetto al suo attuale stipendio: 3,5 milioni di euro netti. Il papà-agente del classe ’92 si dice possa arrivare a Milano nel giro di breve tempo per cominciare a trattare seriamente con la dirigenza nerazzurra: un accordo non è impossibile, ma anche una cessione dell’ex Dinamo considerato che in giro per l’Europa le pretendenti non mancano. Tra questi nessuno è pero disposto a pagare la clausola, fissata sui 60-65 milioni, probabilmente sì una cifra invece tra i 25 e i 30 milioni di euro più magari qualche bonus. Occhio in particolare all’Arsenal, in procinto di cedere Xhaka alla Roma di José Mourinho per circa 15-18 milioni di euro. Tra lo svizzero e i giallorossi c’è da tempo un accordo sulla base di un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro più ‘premi’. I ‘Gunners’ possono offrire appunto 25-30 milioni per il cartellino del numero 77 di Inzaghi, garantendogli i sopracitati 6 milioni

Xhaka alla Roma, Brozovic all’Arsenal: chi all’Inter? Possibile un clamoroso ‘triangolo’ di calciomercato, con l’Inter – alla quale si accosta già l’ex Juve Pjanic – che proverebbe a fare la spesa in casa romanista. Il prescelto tra i capitolini potrebbe essere Bryan Cristante, tutt’altro che un fenomeno (e lontano dai livelli di Brozovic ) ma profilo che garantirebbe sia qualità che sostanza a protezione della difesa. Il 26enne nazionale azzurro può infatti all’occorrenza giocare pure al centro della difesa.

Calciomercato Inter, ‘intreccio’ con Roma e Arsenal: Cristante in prestito con diritto

Con l’arrivo di Xhaka, la società dei Friedkin potrebbero cedere Cristante in prestito con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni. Nell’ultima stagione l’ex Milan, legato alla Roma fino al 2024 a fronte di uno stipendio di 1,8 milioni netti, ha collezionato 48 presenze per un totale di 3.289′.

A.R.