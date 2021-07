L’Inter continua a lavorare tra acquisti e cessioni eccellenti. Dopo l’addio di Hakimi, ecco una nuova suggestione in uscita: scambio top

Continua il lavoro dell’Inter sul fronte calciomercato. La società nerazzurra è al lavoro per arrivare a giocatori di prima fascia, ma attenzione alle sirene dall’estero. Dopo l’addio di Hakimi con il suo passaggio al PSG, il club milanese dovrà fare i conti con nuove suggestioni di mercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Lautaro suggestione in Premier

Il Chelsea è sempre alla ricerca di un valido attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Tuchel. Dopo la stagione in chiaroscuro di Timo Werner, i “Blues” starebbero penso al colpo da urlo con l’arrivo di Haaland. In caso di trattativa saltata, lo stesso club inglese potrebbe pensare all’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, fresco vincitore della Copa America.

La suggestione potrebbe arrivare con lo scambio inserendo nella trattativa anche il terzino spagnolo Marcos Alonso, valutato intorno ai 20 milioni di euro più 60 cash per cercare di arrivare al centravanti sudamericano, ad un passo dall’addio già in passato con il Barcellona che poi ha virato su altri profili come quello del connazionale Aguero e dell’olandese Depay. Lautaro è sempre nel mirino delle big d’Europa con la possibilità di arrivare all’assalto decisivo del Chelsea. L’Inter non avrebbe intenzione di compiere nuove cessioni in vista della prossima stagione con la possibile permanenza del valido attaccante argentino.

L’Inter dovrà cercare di evitare altre cessioni eccellenti dopo quella di Hakimi. Simone Inzaghi si aspetta dalla dirigenza nerazzurra innesti di valore soprattutto per quanto riguarda il sostituto dell’ex giocatore del Real Madrid, volato negli ultimi giorni a Parigi.