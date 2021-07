Calciomercato Juve, colpo Saul | Super scambio! Le cifre

Il futuro del centrocampista potrebbe essere un Italia sul calciomercato, con la Juve che piomba con forza sul ragazzo. Tentativo per un super scambio: ecco cifre e dettagli

Rodrigo De Paul è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’argentino, fresco vincitore (e trascinatore) con l’Argentina della Copa America, lascia l’Udinese e la Serie A per circa 35 milioni di euro. L’ex Valencia torna così in Liga, alla corte di Simeone, dove con ogni probabilità prenderà il posto di Saul. Il talento spagnolo è infatti in bilico e sembra destinato a lasciare i ‘Colchoneros’. Su di lui hanno già messo gli occhi i principali top club europei, Juventus compresa, che potrebbe sacrificare un centrocampista importante per arrivare al 26enne. Dopo l’arrivo di De Paul l’Atletico vuole inoltre accelerare per la cessione di Saul. Ecco l’ipotesi di scambio con il club bianconero: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, si infiamma la pista Saul: c’è lo scambio

Il centrocampista spagnolo ha un lunghissimo contratto fino al 2026 nel quale sarebbe inserita una clausola rescissoria da ben 150 milioni di euro. Tuttavia, vista la situazione del giocatore e l'apertura del club ad una sua cessione, il talento mancino potrebbe partite per circa 50 milioni di euro. La Juve potrebbe così approfittarne mettendo sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano è già stato accostato ai 'Colchoneros' in quanto è un pallino del Cholo Simeone. La valutazione dell'ex Boca si aggira intorno ai 40 milioni.

Sarebbe così necessario un ulteriore conguaglio di solo 10 milioni di euro da parte del club bianconero. Un eventuale affare che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.