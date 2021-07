Serie A sotto attacco: perché Barella, Dybala e Kessie sono indispensabili

La Serie A torna a infiammare il calciomercato e a interessare le maggiori big internazionali. Nomi come Barella, Dybala e Kessie non possono passare inosservati, ma il segnale deve essere di quelli forti

La Serie A si compone dell’essenza delle squadre che la compongono e dei campioni che man mano mostrano il loro talento all’interno del rettangolo da gioco. Il massimo campionato italiano ha messo in grande evidenza, nell’ultimo anno e non solo, calciatori che hanno poco da invidiare ad alcuni pari ruolo nell’intero panorama calcistico europeo. Inter, Juventus e Milan non vogliono assolutamente disperdere un vero e proprio patrimonio, costituito proprio con la valorizzazione di questi ragazzi.

Se si pensa a un profilo come Nicolò Barella, è impossibile non sottolinearne la completezza e il talento. Nell’ultima stagione, le sue qualità sono cresciute a dismisura fino ad affermarlo come uno dei migliori centrocampisti in circolazione per grinta e talento. Dopo un Euro 2020 da sogno per l’Italia, la sua valutazione è cresciuta a dismisura, sfondando il muro dei 60 milioni di euro. I club di Premier League restano alla finestra, pronti all’assalto, ma l’Inter pensa al rinnovo per il suo gioiello e non ha alcuna intenzione di perderlo.

Serie A, il tesoro di Barella, Kessie e Dybala: patrimonio da non disperdere

Più complicata la gestione di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Anche in questo caso le big di Premier restano all’orizzonte, fiutando il grande colpo. L’ivoriano, però, è stato uomo decisivo nello scacchiere di Pioli, perno da cui ripartire non solo il prossimo anno, ma nel futuro rossonero.

Passato, presente e probabilmente futuro: Paulo Dybala è legato indissolubilmente alla Juventus. E proprio ora, in quest’estate torrida, che si pensava la storia d’amore con i bianconeri dovesse finire, Cherubini è pronto a rilanciare, offrendo il rinnovo di contratto all’argentino. Una svolta all’insegna della qualità e della tecnica, quelle doti che a Dybala non sono mai mancate. Chi per un motivo, chi per un altro rappresentano perni essenziali del gioco e soprattutto calciatori con caratteristiche praticamente uniche. La grinta abbinata alla tecnica di Barella, la potenza di Kessie, l’estro di Dybala sono fondamentali non solo per Inter, Milan e Juventus, ma per l’intero movimento. Risorse da non perdere a ogni costo per il campionato italiano.