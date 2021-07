La Juventus comunica che dopo l’intervnto chirurgico a cui si è sottoposto, il centrocampista Arthur Melo avrà bisogno di tre mesi prima di poter di nuovo scendere in campo.

Il centrocampo della Juventus perderà, almeno fino a ottobre, un effettivo. Arthur, sottopostosi all’intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra, avrà infatti bisogno di tre mesi per recuperare. La società bianconera ha così, ulteriormente, necessità di sondare il calciomercato per un centrocampista.

La Juventus fa sapere i tempi di recupero di Arthur | Il comunicato

Ecco il comunicato con cui la Juventus fa sapere i tempi di recupero di Arthur: “Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito.