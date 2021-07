Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione: suggestione in attacco per Maldini, può partire il top player già da subito. Lo scenario

Novità in vista della prossima stagione per il Milan. La società rossonera è sempre molto attiva sul fronte mercato: dopo l’arrivo di Giroud, la dirigenza è al lavoro per continuare a puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nelle ultime ore sarebbe nata una suggestione per andare a rinforzare il reparto offensivo della compagine rossonera con un possibile colpo da urlo. Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma soltanto di un’idea suggestiva per l’attacco.

Calciomercato Milan, David Neres idea per l’attacco rossonero

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti su Twitter, David Neres sarebbe sul punto di dire addio all’Ajax. L’arrivo di Berghuis dal Feyenoord potrebbe aprire a nuovi scenari in vista della prossima stagione con la cessione del top player. Tante big d’Europa e d’Italia sarebbero sulle sue tracce, tra cui il Milan che vorrebbe regalare un esterno d’attacco talentuoso a Pioli.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 con la valutazione che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Il talentuoso giocatore brasiliano potrebbe così subito cambiare aria: già in passato è stato accostato a diversi club italiani, ma alla fine si è legato negli ultimi anni al club olandese. Ora il suo futuro sarebbe lontano dall’Ajax per trovare nuovi stimoli entusiasmanti per mettere in luce tutto il suo talento.

Il Milan continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione arrivando così a profili di prima fascia. La società rossonera vorrebbe così rinforzare ancora il reparto offensivo dopo l’addio di Calhanoglu: David Neres resta così un nome caldo.