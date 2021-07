Il Milan, dopo l’addio di Calhanoglu, deve prendere un fantasista sul calciomercato. Tra le piste seguite dai rossoneri ci sarebbe quella che porta a un giocatore seguito anche dalla Juventus.

Il Milan, dopo l’arrivo in attacco di Olivier Giroud, fa sul serio sul calciomercato cercando di arrivare a un trequartista che possa andare a coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu, accasatosi all’Inter a parametro zero. I dirigenti sono sulle tracce di profili di calciatori di qualità e già pronti a vestire la casacca rossonera da titolari. Tra i nomi sul taccuino ne sarebbe spuntato uno molto interessante e nel mirino già della Juventus.

Calciomercato, il Milan si fa trovare pronto per Aouar | Leao pedina di scambio per il sorpasso alla Juve

La possibilità di arrivare a Houssem Aouar potrebbe essere concreta e sarebbe decisamente un grande colpo. Il 23enne francese che gioca con il Lione è già da diversi anni al centro dell’interesse di molti club europei, bianconeri compresi, e la sua valutazione di mercato sarebbe un pò scesa avvicinandosi di più la scadenza del suo contratto che terminerà nel 2023. Il suo cartellino avrebbe un valore che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Una cifra considerevole, ma alla quale il Milan potrebbe arrivare inserendo nell’operazione Rafael Leao. Il portoghese è ancora molto giovane, 22 anni, e ha già militato nella Ligue 1 con la maglia del Lille. La politica del Lione è quella di acquistare calciatori da poter valorizzare ulteriormente e l’attaccante rossonero sarebbe un profilo interessante per i francesi, dunque per superare la concorrenza della Juve e dei club stranieri, Arsenal su tutti. Con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro potrebbe essere il profilo giusto dei rossoneri da proporre per uno scambio che porti al fantasista francese, nel caso l’erede di Calhanoglu.

M.V.