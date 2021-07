Calciomercato Juventus, torna di moda Paredes

La priorità della Juventus sul calciomercato è quella di migliorare la qualità del suo centrocampo. Manuel Locatelli resta l’obiettivo numero uno ma, con l’infortunio di Arthur, i bianconeri sarebbero interessati anche a un altro colpo.

La Juventus è già al lavoro da giorni sul campo e, come testimoniato dagli stessi giocatori bianconeri, i ritmi di allenamento sono già alti. Nondimeno in società si pensa a sondare il calciomercato per acquistare calciatori in grado di far fare il salto di qualità alla rosa. Priorità assoluta dei dirigenti è quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri almeno un centrocampista di livello assoluto e il nome in cima alla lista è sempre quello di Manuel Locatelli. Dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Arthur, con conseguente stop di tre mesi, potrebbe servire un ulteriore rinforzo per la mediana e torna di moda un nome già più volte nel mirino della Juventus.

Idea Paredes per sostituire Arthur | La Juventus prepara il doppio colpo con Locatelli

Il Paris Saint-Germain sta mettendo a segno colpi in serie e sembra non avere problemi di liquidità. Una rosa così ampia comporta anche che ci siano degli esuberi e Leandro Paredes rischia di diventarlo. L’argentino piace da tempo ai bianconeri e, come riporta La Repubblica, sarebbe tornato d’attualità il suo nome.

Il suo eventuale arrivo non sarebbe un ostacolo per l’arrivo di Locatelli, perchè Madama avrebbe intenzione di prenderli entrambi, sperando nel frattempo di riuscire a liberarsi di qualche contratto pesante.