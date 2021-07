Il Manchester United mette a segno un super colpo in attacco: è ufficiale l’approdo di Jadon Sancho

Un colpo di assoluto spessore: è quello che il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ha messo a segno poco fa, ufficializzando l’arrivo all’Old Trafford del talento inglese Jadon Sancho. “This is his home. This is where he belongs”, questo il messaggio social lanciato dai ‘Red Devils’ che di fatto abbracciano il nuovo acquisto per l’attacco a disposizione di Solskjaer.

Calciomercato, Sancho al Manchester United: l’annuncio

L’esterno, dopo l’amara delusione di Euro 2020 che lo ha visto cedere il passo all’Italia di Mancini per il titolo di campione d’Europa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e lascia il Borussia Dortmund dopo quattro stagioni.

Ecco il tweet d’annuncio del Manchester United: