La Juventus può mettere a segno un colpo di spessore in attacco: ‘assist’ di Kane, spunta la formula ‘creativa’

Ancora alcune settimane a disposizione per mettere a segno gli ultimi colpi di calciomercato. Massimiliano Allegri attende speranzoso e, dalla Premier, arrivano segnali incoraggianti per un possibile rinforzo di assoluto spessore per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Il ‘The Sun’ sostiene come la cifra che finirà nelle casse del Tottenham per il passaggio di Harry Kane al Manchester City sarà vicina ai 190 milioni di euro. Un esborso enorme che i ‘Citizens’ tenteranno di limitare attraverso alcune illustre cessioni. Tra i partenti vi sarebbe anche uno dei pallini della dirigenza della Juventus che, ormai da diversi mesi, lo ha messo in cima alla lista per l’attacco di Allegri. Si tratta di Gabriel Jesus per il quale, stando a quanto riferito da ‘Tuttosport’ e ripreso dai colleghi spagnoli di ‘Fichajes.com’, si parla di una nuova formula per il suo sbarco nella Torino bianconera. Il brasiliano è nell’elenco dei sacrificabili di Guardiola e con l’imminente firma di Harry Kane, lo spazio in quel di Manchester è destinato a restringersi per Gabriel Jesus.

Calciomercato Juventus, colpo Gabriel Jesus: la nuova formula

La Juventus opterebbe, per non impattare sull’attuale bilancio, ad un colpo in prestito di sei mesi, con il riscatto fissato attorno ai 50-60 milioni di euro (questa la richiesta del Manchester City) il prossimo anno.

In attesa di conoscere quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo, per il quale resta viva l’ipotesi di un addio anticipato alla ‘Vecchia Signora’, Gabriel Jesus torna di prepotenza sui radar bianconeri.Il

Il 24enne di San Paolo, nell’ultima stagione con i ‘Citizens’ di Guardiola, ha accumulato 42 presenze con 14 reti all’attivo e 4 assist vincenti.