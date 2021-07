Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano rinforzi nel reparto offensivo: sfuma il colpaccio in Serie A, beffa Tottenham

Obiettivo chiaro in casa Juventus. I bianconeri stanno lavorando assiduamente in sede di calciomercato per rinforzare la rosa e la priorità in questo senso è stata data al centrocampo. Il reparto ha avuto diverse difficoltà nella scorsa stagione e viene considerato da molti come quello più debole nella ‘Vecchia Signora’. Tant’è che diversi giocatori sono in bilico, Ramsey e McKennie in particolare. L’infortunio di Arthur – che ne avrà per almeno 3 mesi – obbliga maggiormente la società ad intervenire al più presto. Come noto, il desiderio numero uno dei piemontesi è Manuel Locatelli. Allegri stima molto il giovane talento – tra i protagonisti dell’impresa azzurra a Wembley – e spinge fortemente per il suo acquisto.

I neroverdi, per il momento, non scendono dalla richiesta di 40 milioni di euro cash e hanno già un accordo economico con l’Arsenal di Arteta, altro club che ha puntato il mirino sull’ex Milan. C’è, però, fiducia di poter chiudere l’affare in quel di Torino, considerando soprattutto che il calciatore ha dato assoluta priorità alla Juve. Ma nella mente della dirigenza juventina non c’è solo la mediana. Si vuole aggiungere una pedina di spessore anche nel reparto offensivo e nella lista di Cherubini è presente il nome di Mikkel Damsgaard della Sampdoria. Sul gioiello classe 2000, però, bisogna registrare la forte concorrenza del Tottenham di Paratici e a tal proposito arriva un importante annuncio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Koeman a tutta su Lukaku | Scambio clamoroso!

Calciomercato Juventus, pericolo Damsgaard | “Vicino al Tottenham”

Paratici soffia Damsgaard alla Juventus. Il talento danese ha messo in mostra qualità fuori dal comune con i blucerchiati e con la Nazionale e il club inglese fa sul serio per il trasferimento. La conferma arriva dal giornalista Sandro Sabatini a ‘Sportmediaset’: “Con molta probabilità andrà al Tottenham, Paratici continua ad attingere dal mercato italiano”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, contatti per Pjanic | La mossa del bosniaco

Il contratto del 21enne è in scadenza a giugno 2024 e la valutazione si attesta sui 25-30 milioni di euro. Si riscalda la pista Tottenham-Damsgaard, mentre la Juventus si allontana.