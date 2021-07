Maldini e Massara scatenati e, dopo Giroud, sono pronti a regalare un nuovo attaccante al Milan di Pioli: le ultime

Il Milan è certamente tra i club maggiormente attivi nell’attuale sessione di calciomercato estivo. Sia in uscita, con gli ormai ex Donnarumma e Calhanoglu, ma anche in entrata. Riabbracciati Tonali, Tomori (a titolo definitivo) e Brahim Diaz (nuovamente in prestito), il ‘Diavolo’ ha accolto in quel di Milanello anche Olivier Giroud. Il bomber francese affiancherà Zlatan Ibrahimovic il prossimo anno ma nonostante ciò, come confermato a più riprese da Maldini, un altro attaccante sarebbe in arrivo alla corte di Stefano Pioli nelle settimane che anticiperanno l’avvio del nuovo campionato. Si tratta del talentino brasiliano, protagonista con la maglia del Santos, Kaio Jorge. Un colpo davvero vicino quello che porterebbe il classe 2002 in Italia a vestire la casacca dei rossoneri: ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, ecco Kaio Jorge: ci siamo

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ il Milan avrebbe spinto sull’acceleratore per l’acquisto di Kaio Jorge. La stella del Santos, accostata a diversi club in Europa, parrebbe dunque destinata a finire in Serie A, alla corte di Pioli.

Si stanno limando gli ultimissimi dettagli, con il Milan che concederà un piccolo indenizzo alla società brasiliano visto che la punta 19enne è in scadenza il prossimo 31 dicembre con il Santos.

Nell’ultima annata con il Santos, Kaio Jorge ha inanellato 25 presenze tra campionato e coppe, con 7 reti e 3 assist vincenti all’attivo: il Milan è pronto a farlo ‘crescere’ accanto a Ibrahimovic e Giroud.