Calciomercato Milan, colpo in Serie A | Scambio due per uno! Cifre e dettagli

Calciomercato Milan: anche i rossoneri sulle tracce di Damsgaard. Ecco il possibile scambio con la Sampdoria: cifre e dettagli

“Damsgaard è un giocatore valutato 35 milioni di euro dalla Sampdoria. Sappiamo che ci è andato forte il Milan, ma di cash ce ne è poco in Serie A. Il discorso di Bernardeschi nasce come prestito alla Sampdoria, con la Juventus che parteciperebbe al pagamento dell’ingaggio. La Juve parlando di Bernardeschi con la Samp, ha sondato il profilo di Damsgaard. So che le due dirigenze ne hanno parlato tanto”. A CMIT TV, sul canale Twitch di Calciomercato.it, il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ha parlato così della sua notizia sul possibile affare Juve-Samp con Damsgaard e Bernardeschi coinvolti. Sul gioiello danese che si è messo in mostra anche ad Euro 2020, però, c’è anche il Milan di Maldini e Massara, che è alla ricerca di un nuovo esterno per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ecco la possibile proposta del club rossonero: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, colpo Damsgaard | Tutti i dettagli

La valutazione che il presidente Ferrero fa del 21enne è di 30-35 milioni di euro, forte di un lungo contratto in scadenza nel 2024. Una cifra che il Milan potrebbe avvicinare offrendo delle contropartite tecniche alla società blucerchiata. In questo senso, due possibili profili graditi a D’Aversa sono Pobega e Hauge. Il giovane centrocampista è reduce dalla positiva stagione in prestito allo Spezia ed è nel mirino dell’Atalanta, mentre il norvegese ha mercato in Bundesliga. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Due giovani talenti, entrambi valutati 10-12 milioni di euro, che avvicinerebbero il club rossonero alla cifra richiesta dalla Samp, con un ulteriore conguaglio di circa 5-10 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Damsgaard in casa Milan.