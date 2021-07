Il calciomercato del Milan ‘passa’ dal futuro di uno dei suoi big: Barcellona a sorpresa, può giocare con Leo Messi



Non è certamente un mistero che in ottica calciomercato il Milan si stia dimostrando tra i club più attivi. Diverse le operazioni portate a termine dal Maldini e Massara (dall’ufficialità di Giroud al ritorno di Brahim Diaz) ma è per quanto riguarda il futuro che la società meneghina rischia di perdere uno dei suoi pilastri. Si tratta di Frank Kessie che è in scadenza il 30 giugno 2022 con la società di via Aldo Rossi e non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri. Il timore, in casa Milan, è che possa ripresentarsi uno scenario simile a quello che ha visto gli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu. Si continua a trattare ma, dalla Spagna, spunta un clamoroso scenario che fa tremare mister Pioli: il Barcellona alla finestra. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sia Laporta che Koeman sono a caccia di un centrocampista potente e bravo soprattutto a difendere: un degno erede di Busquets, che ‘ricordi’ per caratteristiche tecnico-tattiche vecchie glorie come Yaya Tourè e Keita.

Calciomercato Milan, ‘rischio’ Kessie: c’è il Barcellona

In tal senso, il nome di Kessie è in cima alla lista dei blaugrana che valutano il colpo a zero tra meno di un anno. Un profilo gradito sia al presidente del Barcellona che all’allenatore olandese, desideroso (nonostante la fortissima crisi che ha colpito il club negli ultimi mesi) di mettere le mani su rinforzi giovani e già pronti per un club importante come quello catalano.

Kessie, in caso di mancato rinnovo, già il prossimo gennaio potrebbe accordarsi con la società spagnola beffando di fatto il Milan che vedrebbe una pedina decisamente importante salutare, ancora una volta, a costo zero.

Il Barcellona può dunque pianificare il clamoroso colpo a zero per il prossimo giugno: il futuro di Kessie rischia di essere sempre più lontano dai colori rossoneri.