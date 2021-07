Calciomercato Juventus, in attacco resta viva l’ipotesi del ritorno di Coman dal Bayern Monaco: Simeone tenta lo scambio per il francese

Lavori in corso in casa Juventus. Per i bianconeri ci sono diverse questioni intricate da risolvere, in particolare in uscita. Cristiano Ronaldo tornerà a disposizione lunedì 26 luglio e, nonostante le parole rassicuranti del vicepresidente Nedved, il suo futuro resta in bilico. La mancanza concreta di pretendenti, però, fa sì che aumenti la probabilità di una sua permanenza in quel di Torino. La sensazione è che l’unica squadra che potrebbe tentare l’assalto a CR7 quest’estate sia il PSG, ma i parigini al momento sono bloccati dalla questione Mbappe. A centrocampo, invece, si cerca di piazzare l’esubero Ramsey, ma trovare una nuova destinazione al gallese è compito arduo.

La società, poi, vuole accelerare le pratiche in sede di calciomercato per concludere il rinnovo di Dybala. Allegri punta tanto sulla seconda punta argentina e la sua intenzione è quella di metterlo al centro del progetto. L’ex Palermo viene da una stagione complicata a causa degli infortuni e riaverlo al massimo della forma e in fiducia sarebbe di fondamentale importanza. Il tecnico livornese e il Football Director Cherubini, inoltre, si guardano intorno alla ricerca di rinforzi di spessore. Locatelli è l’indiziato principale per la mediana, anche se la trattativa con il Sassuolo al momento è in salita. Mentre per il reparto offensivo non è da escludere il ritorno di Coman dal Bayern Monaco. Nella corsa al francese, però, s’inserisce l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Coman a rischio: l’Atletico prova lo scambio

Simeone punta il mirino su Coman. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, i Colchoneros potrebbero tentare di proporre uno scambio ai tedeschi. Pare siano disposti a mettere sul piatto il cartellino di Saul Niguez, centrocampista in uscita dal club spagnolo. L’esterno ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e una valutazione sui 70 milioni di euro.

Il termine dell’accordo dell’ex Rayo Vallecano, invece, è previsto per giugno 2026 e la valutazione del cartellino si attesta sui 50 milioni. I biancorossi, quindi, dovrebbero aggiungere una sostanziosa parte cash da 20 milioni per concludere l’affare. L’interesse è concreto e potrebbero arrivare nuovi sviluppi nelle prossime settimane. La Juventus, seppur più distaccata, rimane vigile.