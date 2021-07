La Juventus non molla il sogno Pogba e dalla Francia arrivano indizi da parte dei tifosi parigini

In casa Juventus gran parte del mercato gira intorno al futuro di Cristiano Ronaldo, atteso nei prossimi giorni alla Continassa. Dalla sua decisione dipenderanno le manovre della società ma in entrata non è mai tramontato il sogno Paul Pogba, rimasto nel cuore dei tifosi per i suoi fantastici anni in bianconero. Il centrocampista francese è ai ferri corti con il Manchester United e il rinnovo è sempre più improbabile. Il Psg, però, sembra essere la prima candidata al centrocampista francese e difficilmente i bianconeri potrebbero riuscire a competere con i parigini. Arriva, però, un indizio da parte dei tifosi del Psg che potrebbero riaprire la porta alla ‘Vecchi Signora’.

Calciomercato Juventus, striscione dei tifosi parigini contro Pogba

Pogba è in scadenza con i Red Devils nel 2022, ma il forte interesse del Paris Saint-Germain nei confronti dell’ex Juventus non scalda i tifosi. ‘RMC Sport’ questa mattina, infatti, ha riportato uno striscione dei tifosi parigini: “Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi”.

Des banderoles contre Pogba ont fleuri au petit matin! https://t.co/39XDzNLBYs — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2021

Un assist non indifferente dei tifosi che mandano un segnale alla società parigina difficile da ignorare. Un segnale che potrebbe riaprire le speranze della Juventus per Pogba che accetterebbe di buon grado di tornare in bianconero, soprattutto dopo il ritorno sulla panchina di Massimiliano Allegri.