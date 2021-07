È ancora in bilico il futuro di Edin Dzeko e spunta un’offerta importante dal Tottenham di Paratici: Juventus e Inter ko

Sembra essere ancora in bilico il futuro di Edin Dzeko, che negli ultimi anni è stato diverse volte accostato a tante squadre ma alla fine è rimasto sempre alla Roma. Anche in questa sessione di calciomercato ci sono tante voci sul suo futuro e le prossime settimane saranno probabilmente decisive.

Sulle sue tracce ci sarebbero Juventus e Inter ma anche un’altra big sarebbe pronta a inserirsi. Il Tottenham infatti potrebbe fare un tentativo soprattutto per l’arrivo di Fabio Paratici, che starebbe pensando di chiamare Edin Dzeko per l’attacco. Il dirigente degli ‘Spurs’ voleva il bosniaco già un anno fa quando si occupava del mercato della Juventus.

Calciomercato Roma, Paratici pensa a Dzeko: Juventus e Inter ko

Dunque può essere il Tottenham il nuovo club di Edin Dzeko, che al momento sta svolgendo la preparazione con la Roma ed è anche sceso in campo per le amichevoli. Gli ‘Spurs’ potrebbero dunque tentare un assalto provando a beffare sia la Juventus che l’Inter. Fabio Paratici ha ottimi rapporti con l’agente di Dzeko e questo potrebbe essere sicuramente un fattore determinante per quanto riguarda la decisione finale.

Il Tottenham perderà quasi sicuramente Harry Kane e avrà tanti soldi a disposizione per poter diventare protagonista in questo calciomercato.