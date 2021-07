Il calciomercato entra nel vivo: un possibile scambio tra Napoli e Chelsea porta il Milan a dover dire addio a Ziyech e ad un altro top player

Il calciomercato scrive trame spesso imprevedibili. Le squadre di Serie A – caratterizzate da una girandola di allenatori senza precedenti – sono a lavoro per sistemare le rose a propria disposizione. Tra nuovi giocatori da prendere e cessioni difficili, c’è da pensare anche ai rinnovi. Situazioni delicate in casa Napoli, con un accordo che potrebbe coinvolgere anche le vicende di mercato di Milan e Chelsea.

Il patron De Laurentiis è infatti alle prese con il rinnovo di capitan Insigne. L’attaccante napoletano – campione d’Europa con l’Italia di Mancini – ha un contratto in scadenza nel 2022, ma la situazione non sembra sbloccarsi. Il giocatore ha giurato fedeltà al Napoli, ma la dirigenza fatica a soddisfare le sue richieste. Lo stallo ha mosso le antenne di diversi top club, tra cui il Milan: la società rossonera rischia però di essere beffata.

Il Napoli – viste le difficoltà – si sta tutelando e sta sondando la possibilità di uno scambio con il Chelsea. L’obiettivo è arrivare a Hakim Ziyech, trequartista classe 1993 con un lungo contratto con i Blues (2025), ma considerato in uscita. L’ex Ajax ha infatti vissuto una stagione turbolenta, ma il suo addio non è stato ancora deciso. Ziyech, d’altronde, viene valutato quasi il doppio rispetto ad Insigne (50-60 milioni di Euro).

Calciomercato, ipotesi Napoli per Ziyech

Ziyech, inoltre, avrebbe mostrato reticenza nell’andare in un club che – come il Napoli – non giocherà la Champions League. La situazione resta in salita, ma non da escludere del tutto: l’eventuale fumata bianca nello scambio tra i partenopei ed il Chelsea sarebbe un’autentica doccia fredda che farebbe perdere due obiettivi di mercato al Milan in un colpo solo.