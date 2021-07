Ancora novità in vista in casa Juventus: il big è pronto al rinnovo con il suo club, addio ai bianconeri dopo il prolungamento. La scelta del top player

Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese si aspetta subito i primi colpi in entrata che andranno a puntellare la rosa a sua disposizione. Dopo le delusioni degli ultimi mesi il suo obiettivo resta quello di far tornare l’entusiasmo per essere protagonista invista dalla prossima stagione. Da tempo nel mirino c’è stato l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ma le notizie in arrivo da Firenze non sono confortanti per la compagine torinese.

Calciomercato, Vlahovic verso il rinnovo: addio

Come svelato dall’edizione odierna de “La Nazione” il rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina sarebbe proprio ad un passo. C’è un’intesa di massima già tra le parti con il suo ingaggio che si aggirerà intorno ai 3 milioni di euro a stagione più la clausola rescissoria pari a 60 milioni.

Al momento non ci sarebbe l’annuncio ufficiale viste le commissioni dei procuratori, che sono state valutate alte da parte del patron Commisso. Il club viola resta, però, fiducioso in vista della prossima stagione con il prolungamento che dovrebbe arrivare già in estate.

La Juventus dovrebbe così virare ancora una volta su altri obiettivi di mercato che andranno a rinforzare il reparto offensivo della compagine bianconera. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con le idee suggestive in vista della prossima stagione. Allegri vorrebbe già avere a disposizione i prossimi acquisti del club torinese, sempre molto attivo in tal senso tra acquisti e cessioni eccellenti.